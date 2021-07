Complotul pentru asasinarea lui Hitler „Trebuie sa ma duc sa dau un telefon. Ai grija de geanta mea. Am niște acte secrete in ea”, i-a șoptit colonelul Claus von Stauffenberg colonelului Brandt, care statea alaturi de el. Pe urma s-a ridicat in liniște de la masa aglomerata și s-a strecurat afara din sala de conferințe, in timp ce conducerea superioara […] The post Complotul pentru asasinarea lui Hitler first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Complotul impotriva presedintelui Jovenel Moise a necesitat cateva luni de planificare in mai multe tari si a implicat fosti militari experimentati, spun oficiali din Haiti. Si totusi, constata CNN, autorii nu pareau pregatiti de scenariul de a fi cautati de fortele de ordine haitiene.

- In perioada 12-16 iulie, Muzeul Național al Bucovinei va derula sesiunea de vara a atelierului de caligrafie „Povestea scrierii și a instrumentelor de scris”. Activitațile se adreseaza elevilor din clasele a II-a, a III-a și a IV-a și vor avea loc la Muzeul de Istorie in spațiul Realitate Virtuala,…

- Cea de-a XII-a ediție a festivalului de film dedicat tinerilor cu varste intre 15-20 ani se deruleaza in acest an intr-un format mai puțin obișnuit, online, datorita condițiilor impuse de pandemie. Festivalul, organizat de Clubul VideoART al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” , a inregistrat…

- Oana Roman a publicat un mesaj plin de speranța pentru Marius Elisei, la 7 ani de la nunta: „Iubirea trebuie sa primeze in viața”, a scris vedeta pe conturile sociale. In tot acest timp, fostul ei soț, Marius Elisei, o tot curteaza, ii trimite bujori și a recunoscut ca inca o iubește, noteaza click.ro.…

- In județul Suceava s-au inregistrat doua cazuri noi de COVID-19, dupa ce in ultimele doua zile nu mai fusese raportat niciunul. Au fost prelucrate 1.440 de teste. Sunt 47 de cazuri active, cu 2 mai multe decat la raportarea precedenta, iar incidența cumulata se menține 0,06 la mia de locuitori. Cu 12…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava nu s-au inregistrat cazuri noi de coronavirus, deși au fost testate nu mai puțin de 830 de persoane. Este a doua zi consecutiva in care in județul Suceava nu au fost raportate noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2.…

- Intr-una dintre cele mai negre zile din istoria Franței, Henric al IV-lea, cel mai mare rege al țarii, a fost injunghiat mortal in timp ce se afla in trasura sa. Henric a fost primul rege al Franței din dinastia Bourbon. Moștenind tronul intr-o perioada in care țara era sfașiata de razboaie religioase,…

- In anul 1945 uriașul buncar de 30 de incaperi, de sub Cancelaria Reichului, era scufundat in bezna și umezeala, electricitatea intrerupandu-se sub bombardamentul neincetat al tunurilor rusești. Printre cei aproximativ 20 de oameni din buncar se numarau doua dintre cele mai sinistre personaje din cel…