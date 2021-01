Complexul Energetic Oltenia a încheiat contract cu o firmă privată pentru selecţia conducerii companiei ”Pentru selectia membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, societatea Complexul Energetic Oltenia a organizat proceduri de achizitie a serviciilor unei firme specializate pentru identificarea si recrutarea de personal de conducere, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice. In urma derularii si atribuirii procedurilor de achizitie, societatea Complexul Energetic Oltenia a incheiat contracte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

