COMPLETARI LEGISLATIVE IN DOMENIUL PROTECTIEI ANIMALELOR. Potrivit noilor reglementari prevazute de OUG 175/2020, pentru completarea unor acte normative cu incidenta in protectia animalelor, politistului i se confera un instrument administrativ de plasare a animalului in adapost, in vederea inlaturarii unui pericol iminent indreptat impotriva acestuia.

