Compilație de muzică electronică românească în sprijinul cadrelor medicale aflate în avangarda luptei cu pandemia de coronavirus O serie de artiști din zona muzicii electronice romanești au contribuit cu compoziții noi pentru compilația numita „Electro – Generations“, scopul acestui material discografic fiind acela de a sprijini cadrele medicale aflate in avangarda luptei cu pandemia de coronavirus. „Proiectul a luat naștere in anul 2015, ca parte a proiectului de cunoaștere a istoriei fenomenului […] Articolul Compilație de muzica electronica romaneasca in sprijinul cadrelor medicale aflate in avangarda luptei cu pandemia de coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in randul personalului medical din Buzau. Conducerea SJU Buzau a anunțat ca au fost confirmate pozitiv inca cadre medicale din sectia ORL. Județul Buzau ajunge sa numere, in acest moment, 17 cadre medicale infectate atat in Spitalul Județean Buzau cat și in…

- Primaria Blaj a transmis situația actualizata privind cazurile de coronavirus tratate in spitalul din municipiu și cele confirmate in randul cadrelor medicale. Potrivit sursei citate, 6 cadre medicale au fost confirmate cu COVID-19. ”La Blaj au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu COVID-19, toate…

- ​Personalul din laboratoarele medicale – biologi, biochimiști și chimiști – sunt oameni-cheie in aceasta perioada, in care se vorbește foarte mult despre medicii din spitale. Chiar daca mai puțin vizibili, ei sunt cei care prelucreaza in laboratoare testele pentru coronavirus și, practic, pun diagnosticul…

- Un antreprenor din Iasi care activeaza in domeniul serviciilor medicale afirma ca spitalele din Romania nu sunt doar acum nepregatite pentru o criza majora, apreciind ca lipsurile din sistem au fost tolerate 30 de ani de cadrele medicale “care azi fug prin demisii din spitale“.

- Iașul este unul dintre cele mai importante centre universitare din Romania. Și in aceasta perioada, dincolo de susținerea cursurilor online, universitațile din Iași incearca sa ajute in diferite moduri.

- O asistenta medicala de la Serviciul de Ambulanța din Galați a fost testata pozitiv cu coronavirus. Soțul femeii, care este jandarm, a fost izolat la domiciliu, urmand a se stabili daca a fost sau nu infectat.

- Numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus, in Romania, a ajuns la 177, vineri, dupa ce 24 de angajati de la spitalele militare din Galati si Focsani au fost testati pozitiv cu COVID-19.

- Conducerea Spitalului Județean Suceava a transmis, astazi, principalele masuri luate pentru protecția cadrelor medicale și a pacienților, in contextul situației generate de pandemia de Covid – 19. „In contextul situației generate de pandemia de Coronavirus – COVID – 19, principala noastra preocupare…