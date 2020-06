Stiri pe aceeasi tema

- Competitia Nationala de Biliard in Scaun Rulant, inlocuita, in pandemie de o campanie pentru constientizarea problemelor persoanelor cu dizabilitati. Simona Gherghe, Ionela Nastase sau Sonia Simionov, printre sustinatori Peste 100 de persoane s-au alaturat campaniei lansata, in urma cu doua saptamani,…

- Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori si Directia de Asistenta Sociala distribuie, la cerere, masti de protectie GRATUITE persoanelor varstnice aflate in stare de vulnerabilitate, cu varsta de minim 65 de ani, precum si persoanelor cu dizabilitati deplasabile care au solicitat acest lucru,…

- "Guvernul Romaniei a avut o masura similara pentru partea de personal medical implicat in criza coronavirusului. De aceasta data, Guvernul Romaniei a aprobat, pentru o alta categorie importanta de personal, care s-a implicat in sprijinul persoanelor varstnice - este vorba de 38.000 de asistenti sociali…

- Poliția din Londra se straduiește in ultimele zile sa ii opreasca pe oameni din a incalca restricțiile de carantina și circulație, in condițiile in care vremea frumoasa i-a tentat pe oameni sa iasa in parcuri și pe strada, relateaza CNN.

- Asociația Joc Responsabil pune la dispoziție serviciul de consiliere psihologica online 24/7, dezvoltat pentru jucatorii cu potențiale probleme legate de jocurile de noroc, și persoanelor aflate in linia intai in gestionarea actualei epidemii SARS-CoV-2 care a afectat și Romania: medici, paramedici,…

- Sute de migranti s-au inghesuit intr-o statie de tren din Mumbai, pentru a protesta fața de decizia guvernului de a extinde cea mai mare izolare din lume pana pe 3 mai, scrie Digi 24.ro , cu referire la Associated Press.

- Unitatile de primiri urgente si spitalele din Elvetia sunt mai linistite ca de obicei, in pofida afluxului de pacienti cu COVID-19, un semn ingrijorator despre care unii medici cred ca este un indiciu care arata ca tot mai multi oameni mor acasa din cauza altor afectiuni, relateaza joi agentia Reuters,…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara in localitatea Valea Calugareasca! Potrivit ISU Prahova, patru locuințe au fost cuprinse de flacari in satul Rachieri. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1000 mp, cu posibilitați de propagare din cauza vantului foarte puternic.