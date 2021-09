Stiri pe aceeasi tema

- Anca Dinicu se alatura distribuției serialului „VLAD” cu un personaj total neașteptat. Anghel Damian, Head Writer – Creative Producer, declara despre noul personaj: „In lumea VLAD, un univers al razbunarii, adeseori incarcat de suferința, e nevoie din cand in cand și de o raza de lumina, un zambet,…

- Surpriza pentru telespectatori! Anca Dinicu se alatura distribuției serialului „VLAD” de la PRO TV. Sezonul 4, ultimul de altfel, vine cu multe schimbari și actori noi. Actrița Anca Dinicu face primele declarații despre proiectul pe care l-a acceptat. Dupa doua episoade extrem de tensionate, in care…

- Buzau International Arts Festival (BIAF), eveniment ce reuneste editiile cu numarul sase ale Festivalului International de Film Buzau - BUZZ IFF si Festivalului International de Teatru Independent COMIC 7 B, se desfasoara in perioada 25 august - 25 septembrie in municipiul Buzau si in mai multe locatii…

- Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta (FITIC) s-a incheiat dupa patru zile pline de spectacole si mii de spectatori fericiti ca au luat parte la a sasea editie a evenimentului. FITIC 6.0 nu a fost doar unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, ci si o…

- Locul de intalnire al teatrofililor constanteni si nu numai, este, in aceste zile, la Termele Romane, langa Poarta I, și la Teatrul de Stat Constanța, caci a inceput Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta, editia a VI-a sau, mai pe scurt, FITIC 6.0! Prima seara a avut un public…

- Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta, editia a VI-a sau, mai pe scurt, FITIC 6.0, nu este doar unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, ci si o oportunitate oferita actorilor, indiferent de varsta, si spectatorilor, indiferent de gusturi, sa participe…

- August, luna preferata de romani pentru concediile la mare Foto: Sorin Cealera. August este luna preferata de români pentru a-si petrecere concediile la mare. Situatia pandemica i-a determinat pe multi sa renunte la vacantele în strainatate si sa se orienteze catre…

- Irinel Constantinescu-Martin este manager cultural și director executiv al festivalului, dar și specialist in comunicare și producator de teatru și evenimente, mai ales culturale. Dincolo de asta, Irinel Constantinescu-Martin se ocupa de producția de teatru, in contul ei fiind trecute spectacolele de…