Stiri pe aceeasi tema

- China a suspendat eliberarea de vize de scurta ședere pentru calatorii din Coreea de Sud, a anunțat marți, , ambasada Beijingului la Seul, ca raspuns la restricțiile sanitare impuse de Seul calatorilor chinezi, pe care le considera „discriminatorii”. „Ambasadele și consulatele din Coreea vor suspenda…

- Beijingul a luat marți masuri impotriva Japoniei și Coreei de Sud, doua dintre statele care au impus restricții pentru calatorii care sosesc din China din cauza focarului de Covid din aceasta țara, relateaza Reuters . Ambasadei Chinei la Seul a anunțat ca suspendat oferirea de vize pe termen scurt pentru…

- Institutul național de sanatate publica din Belgia (Sciensano) a decretat oficial epidemie de gripa miercuri, dupa ce cazurile au crescut la niveluri similare cu Covid-19, relateaza Politico . Masuri similare au fost luate și de Germania și Slovacia, iar Romania ar putea sa li se alature de maine, 5…

- Scumpirile de anul trecut, care au dus la majorarea costului vieții, i-a determinat pe consumatori sa iși reajusteze cheltuielile. Dar companiile din telecomunicații nu au raspuns pe masura la aceste schimbari, ceea ce le pune acum intr-o poziție riscanta fața de cei care considera ca platesc prea mult…

- Comisia Europeana ar putea decide miercuri, 4 ianuarie, o reuniune a reprezentanților statelor membre, pentru a se stabili „o abordare coordonata” a unor posibile masuri fața de persoanele care vin din China, dupa explozia de cazuri din ultima perioada. La trei ani de la aparitia primelor cazuri de…

- Viața digitala se imbina din ce in ce mai mult cu lumea fizica, și acest lucru prezinta noi provocari pentru securitatea cibernetica. In timp ce lumea virtuala ofera nenumarate oportunitați (modalitați de a comunica, de a socializa online și acces la informații nelimitate ), ea expune utilizatorii unor…

- Puya activeaza de ani de zile in industria muzicala din Romania, iar de curand a vrut sa cunoasca succesul in afaceri. Cantarețul nu a avut noroc insa, spune ca nu i-a acordat suficient timp și atenție afacerii, așa ca a dat greș. Invitat in emisiunea online „Duet” cu Alexandra Ungureanu, Puya a fost…

- In cursul lunii octombrie 2022, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 160 de controale, din care 102 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 58 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 114 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au…