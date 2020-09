Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, un mecanism de stimulare a companiilor pentru cresterea capitalurilor proprii, pentru a trece din zona capitalurilor negative in zona capitalurilor pozitive, a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. "Ministerul Finantelor Publice a propus…

- Piata de capital trebuie sa devina un partener important atat pentru companiile de stat, cat si pentru cele din mediul privat, si nu in ultimul rand sa contribuie la dezvoltarea macroeconomica, a declarat, joi, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu. " In…

- Companiile care activeaza in Romania ar putea primi bonificatii in cazul in care isi majoreaza, anual, capitalurile in vederea dezvoltarii activitatii, a declarat, vineri, dupa sedinta de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, scrie Agerpres.Astazi, in prima lectura, a fost un proiect foarte…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica seara, ca 7.000 de companii au beneficiat pana acum de programul IMM Invest, plafonul atins fiind de 6 miliarde de lei. „Economia Romaniei a fost afectata, ca toarte economiile. In toata aceasta perioada am luat sistematic masuri pentru a ajuta companiile,…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat, joi seara, ca a fost aprobat memorandumul pentru programul de sustinere a companiilor mari, spunand ca si acestea vor beneficia de conditii similare cu IMM-urile. Programul va fi operational in maxim o luna, a spus el. Florin Citu a afirmat, joi…

