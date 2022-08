Companiile aeriene ruseşti încep să îşi dezmembreze avioanele pentru piese de schimb Companiile aeriene rusesti, inclusiv transportatorul de stat Aeroflot, au inceput sa isi dezmembreze avioanele pentru a obtine piesele de schimb pe care nu le mai pot cumpara din strainatate din cauza sanctiunilor occidentale, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria aeronautica. Aceste masuri sunt in linie cu sfaturile furnizate in luna iunie de Guvernul rus companiilor aeriene pentru a utiliza o parte din avioane pentru piese si a asigura astfel ca restul avioanelor produse in strainatate vor continua sa zboare, cel putin pana la finele lui 2025. Sanctiunile impuse Moscovei dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana emblematica a Rusiei, Aeroflot, a inceput sa-și demonteze avioanele de pasageri pentru piese de schimb, in ​​urma sancțiunilor occidentale privind invazia Ucrainei de catre Moscova, anunța Reuters, citand patru surse anonime din industria aviației. Strategia industriei aviatice a Rusiei…

- Constructorul european de avioane a declarat ca a livrat 46 de avioane in iulie, in scadere fata de 60 in luna precedenta si 47 in iulie 2021. Airbus si-a revizuit luna trecuta previziunile de livrare pentru anul 2022 la 700 de aeronave, de la un obiectiv anterior de 720, dupa ce lacunele din lantul…

- Uniunea Europeana „și-a tras un glonț in plamani” prin sancțiunile economice nechibzuite impuse Rusiei, care, daca nu sunt retrase, risca sa distruga economia europeana, a declarat vineri, 15 iulie, premierul maghiar Viktor Orban, citat de Reuters . Livrarile de gaze catre Europa s-au diminuat, iar…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Companiile si persoanele din Rusia recurg la entitati din Georgia pentru a ocoli sanctiunile occidentale, a afirmat miercuri un grup de parlamentari ucraineni, care a indemnat Statele Unite sa ia masuri in privinta acestor acuzatii, transmite Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele…

- Guvernul elvetian a raportat joi active rusesti in valoare de 6,3 miliarde de franci elvetieni (6,33 miliarde de dolari) inghetate sub sanctiunile impuse pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea Ucrainei, o scadere de la inceputul lunii aprilie, deoarece active blocate provizoriu de aproximativ 3,4…