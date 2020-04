Stiri pe aceeasi tema

- IATA: Companiile aeriene nu-si permit sa restituie costul biletelor anulate in cauza pandemiei. Ce soluție au gasit operatorii pentru a-și despagubi clienții Companiile aeriene nu-si pot permite sa restituie costul biletelor anulate din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari.…

- In aceasta perioada de presiune extrema asupra industriei de turism și turism, din cauza raspandirii COVID-19 in lume, Asociația Internaționala a Transportului Aerian și membrii acesteia indeamna guvernele: Pregatiți-va pentru consecințele economice largi ale acestor acțiuni, Raspundeți rapid la…

- Companiile aeriene ar putea pierde 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, arat[ International Air Transport...

- Wizz Air a anuntat ca isi modifica programul de zbor din cauza cererii in scadere pe rutele spre Italia. Modificarea orarului a fost luata ca urmare a epidemiei de virus COVID-19. In ultimele zile un numar important de calatori si-au anulat deplasarile pe anumite rute spre nordul Italiei in perioada…

- Doua curse Tarom, cu destinația București – Londra și Londra – București, au fost anulate duminica din cauza furtunii Ciara ce traverseaza nord-vestul Europei, au anunțat reprezentanții companiei de stat, potrivit Mediafax.Companiile aeriene au anulat deja peste 200 de zboruri intre Irlanda,…

- Ploiestenii care au ales sa cumpere bilet prin SMS pentru a putea calatori cu autobuzele Societatii de Transport in Comun (TCE) Ploiesti au platit mai mult decat valoarea unei calatorii stabilita prin hotarare de consiliul local.

- Salariatii Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive, filiala Iasi, protesteaza astazi pentru a treia zi, din cauza ca CFR Calatori refuza sa incheie un nou contract de mentenanta, in conditiile in care ultimul a expirat la sfarșitul lunii decembrie. In prezent, 19 trenuri de calatori sunt anulate,…