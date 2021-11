Companiile aeriene din Republica Moldova pot zbura în UE Companiile aeriene din Republica Moldova pot zbura, din nou, in Uniunea Europeana. Comisia Europeana a anuntat ca toate companiile aeriene inregistrate in Republica Moldova au fost scoase de pe lista companiilor aeriene interzise in UE. Decizia forului comunitar a fost luata ca urmare a imbunatatirii sigurantei aeriene in Republica Moldova, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. „Mentinerea celui mai ridicat nivel de siguranta pentru toti calatorii si personalul aerian este o prioritate absoluta. Lista UE a transportatorilor aerieni care nu indeplinesc standardele de siguranta ramane… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

