Stiri pe aceeasi tema

- AFP: Principalele prevederi ale acordului comercial post-Brexit, incheiat de UE si Marea Britanie in Ajunul Craciunului. Ce conțin cele 1.246 de pagini Textul acordului de parteneriat economic si comercial incheiat de Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit joi, in Ajunul Craciunului, un document de…

- BREXIT-ul, finalizat dupa patru ani și jumatate The post Video BREXIT – Acord ISTORIC intre Marea Britanie și Uniunea Europeana! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Video BREXIT – Acord ISTORIC intre Marea Britanie și Uniunea Europeana! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Regatul Unit a reușit sa ajunga la acord istoric pentru viitoarea relația comerciala cu Uniunea Europeana, in Ajunul Craciunului, cu doar cateva zile inainte de finalul perioadei de tranziție, relateaza Reuters și AFP. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor …

- ”Echipele au negociat pe tot parcursul zilei si ma astept sa continue maine (luni n.r.). Discutiile raman dificile si se mentin diferentele semnificative”, a precizat sursa. Persoana a adaugat ca sunt explorate in continuare toate rutele acordului care respecta principiile fundamentale aduse de Marea…

- Negocierile directe la nivel inalt intre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au fost suspendate, joi, dupa depistarea unui caz de coronavirus in echipa europeana, relateaza agentia Reuters. Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, si omologul sau britanic, David Frost, au…

- Bancile din Uniunea Europeana pot continua dupa Brexit sa cumpere si sa vanda actiuni listate in UE si tranzactionate in lire sterline pe platformele din City of London, a anuntat luni Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA), transmite Reuters. Marea Britanie a iesit din Uniunea…

- Uniunea Europeana avertizeaza Marea Britanie, intr-o declaratie adoptata la summitul de la Bruxelles, ca progresele in negocierile privind relatiile post-Brexit sunt insuficiente, indemnand statele membre sa se pregateasca inclusiv pentru scenariul incheierii tranzitiei fara niciun acord, anunța…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…