”Allview (Visual Fan SA, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW) anunta rezultatele financiare auditate, inregistrate la finalul anul 2021. Intr-un mediu global incert, acaparat de o situatie macroeconomica la nivelul industriei IT mai putin favorabila (criza de semiconductoare, cresterea continua a costurilor de transport, criza containerelor si criza energetica) si dominat de o permanenta stare de prudenta, compania Visual Fan a reusit o crestere a cifrei de afaceri cu aproape 17% in 2021, fata de anul anterior (de la 103 milioane lei la peste 121 milioane lei), si o…