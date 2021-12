Compania Teva este acuzată că a alimentat dependenţa de opioide în statul New York Teva Pharmaceutical Industries a alimentat dependenta de opioide in statul New York, a considerat joi un juriu, un esec pentru o companie care inca se confrunta cu mii de alte procese legate de opioide in Statele Unite, transmite Reuters. Verdictul, care a urmat unui proces de aproape sase luni in statul New York, intr-un caz intentat de stat si doua dintre comitatele sale, nu include despagubiri, care vor fi stabilite ulterior. Juriul a deliberat mai bine de opt zile inainte de a ajunge la un verdict. Pretul actiunilor Teva a scazut cu cateva puncte procentuale la New York intr-o jumatate de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

