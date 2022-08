Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara. Despre aceasta a anunțat vineri premierul ungar Viktor Orban la un post public de radio, relateaza Reuters . Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700…

- ​​Ungaria pare gata sa-și abandoneze, pe moment, marșul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent, scrie Deutsche Welle . Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu și omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat,…

- Ungaria pare gata sa-si abandoneze, pe moment, marsul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent. Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu si omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat, marti, jovial in fata camerelor…

- Masurile, care includ si un plan de crestere a productiei interne de gaze la 2 miliarde de metri cubi, de la 1,5 miliarde de metri cubi, vor intra in vigoare din august, pentru a asigura furnizarea continua de energie in timpul iernii, a declarat seful de cabinet al premierului Victor Orban, Gergely…

- Kremlinul spune ca decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE este o „afacere interna a Europei”. Acesta a fost raspunsul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la intrebarile jurnaliștilor.…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la un post rusesc ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura…

- Serghei Lavrov amenința Moldova, spunand ca o va transforma in „a doua Ucraina”. Ministrul rus de Externe a spus intr-un interviu la un post rusesc ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura Uniunii Europene. Toate detaliile, in articolul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat Occidentul ca, daca va furniza Kievului rachete cu raza lunga de actiune, Moscova va impinge fortele ucrainene mai departe de granitele Rusiei, ceea ce ar duce la pierderi teritoriale semnificative pentru Ucraina, relateaza The Associated Press.…