- Republica Moldova a fost inclusa in Platforma creata de Comisia Europeana, pentru gestionarea crizei granelor, alaturi de cinci state membre ale Uniunii Europene (Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia), transmite Moldpres. „R. Moldova a fost invitata sa fie parte a platformei și sa participe…

- Pentru a evita criza de medicamente cu care s-a confruntat nu demult Europa, mai multe state, inclusiv Romania, si-au propus sa reduca dependenta de Asia, cu precadere China, in ceea ce priveste substantele active. Practic, in aceasta primavara europenii s-au confruntat cu o lipsa acuta de medicamente…

- Inteligența Artificiala iși face tot mai mult loc in piața muncii și, odata cu creșterea numarului de instrumente AI disponibile, in spațiul public apar și mai multe temeri legate de un posibil pericol, cu efecte negative precum creșterea șomajului și a tensiunilor sociale. Temerile par insa nejustificate,…

- Tot mai multe procese impotriva producatorilor de vaccinuri anti-Covid! Azi, reprezentanții gigantului farmaceutic BioNTech vor depune marturie in fața unei instanțe de judecata din Hamburg, intr-un proces deschis de o femeie, cadru medical, care susține ca dupa imunizare a inceput sa sufere de dureri…

- ”Pe PNRR, pe buna dreptate, ati ridicat o ingrijorare legata de A7. Lucrurile au mers intr-o viteza de care ma consider multumit. Exista un singur contract – si zilele acestea este termen in instanta pe A7 – si din cele 13 contracte, odata cu terminarea acestuia de care aminteam, se vor inchide toate.…

- O grupare criminala care ducea ilegal, contra unor sume de pana la 15 mii euro, cetațeni ai Republicii Moldova și Ucrainei in SUA, prin Mexic, dar și in statele UE, deconspirata: sute de pașapoarte și sume importante de bani, depistate la capii grupului criminal. Patru barbați cu varstele cuprinse intre…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experienta in aceasta industrie, si-a bugetat investitii de 12,7 milioane de euro pentru anul in curs. Din aceasta suma,…