- Compania Meta Platforms Inc. a anuntat ca a inceput implementarea criptarii end-to-end pentru toate conversatiile si apelurile personale realizate pe Messenger si Facebook, transmite joi Reuters, preluat de Agerpres.

- Rusia l-a pus pe Andy Stone, purtatorul de cuvant al Meta Platforms, pe lista persoanelor cautate, fara a preciza care sunt acuzațiile ce i se aduc, a anunțat duminica agenția de știri de stat TASS, preluata de Reuters. TASS a precizat ca Ministerul rus de Interne a deschis o ancheta penala impotriva…

- Putin spune ca Rusia este „pregatita pentru discuții” pentru a pune capat „tragediei” razboiului din Ucraina, dar apoi da vina pe Kiev pentru ca ar refuza discuțiile de pace, scrie The Guardian. Vladimir Putin a spus ca Moscova este „pregatita pentru discuții” pentru a pune capat „tragediei” razboiului…

- Guvernul italian a anuntat joi un proiect cu masuri legislative menite sa sporeasca siguranta publica, inclusiv prin inasprirea pedepselor pe care le risca femeile care comit infractiuni in timp ce sunt insarcinate sau insotite de copii mici, transmite Reuters.Noua initiativa are in vedere mai ales…

- Presedintele consiliului unei sinagogi evreiești din Detroit, Samantha Woll (40 de ani), a fost gasita injunghiata sambata in fata casei sale din zona Lafayette Park, a anuntat politia, conform Reuters, scrie news.ro.Moartea Samanthei Woll, fost consilier al unor politicieni democrati si presedinte…

- UE vizeaza un nou acord pentru vaccinurile anti-Covid , in urma inmultirii cazurilor in regiune. Uniunea Europeana poarta discutii cu producatorul american de vaccinuri Moderna in vederea incheierii unui nou contract de furnizare a vaccinurilor impotriva Covid-19, pe fondul ingrijorarilor legate de…