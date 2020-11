Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Flydubai a lansat joi primele zboruri directe spre Tel Aviv, la doua luni dupa normalizarea relatiilor intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Israel, sub egida SUA, informeaza AFP. Avionul a decolat joi dimineata de pe aeroportul international din Dubai, unul dintre cele mai…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o deplasare neanunțata în Arabia Saudita pentru a se întâlni cu prințul moștenitor saudit, Mohammad bin Salman, și secretarul de stat american Mike Pompeo, scrie presa israeliana citata de The Guardian.În cazul în…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis scutirea reciproca de vize pentru cetatenii celor doua state, a anuntat marti prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, o premiera in relatiile tarii sale cu statele arabe, transmite AFP, citata de AGERPRES.Anuntul a fost facut pe pista aeroportului…

- "Personal, nu as avea nicio problema cu aceasta, nu as avea nicio problema sa le vand F-35", a spus presedintele SUA la canalul de televiziune Fox New cu trei ore inainte de ceremonia semnarii, evidentiind 'numeroase locuri de munca' pe care le-ar crea un astfel de contract de partea americana.…

- Benjamin Netanyahu merge la Washington pentru a semna acordul istoric de pace cu Bahrain. Normalizarea relatiilor cu Bahrain este al doilea acord cu o tara araba. „Suntem in pragul unei noi ere”, a spus liderul din Israel.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca va pleca, duminica,…

- Un parlamentar norvegian l-a propus pe presedintele SUA, Donald Trump, drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace in 2021 pentru sprijinul acordat intelegerii dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, a informat astazi postul Fox News . Parlamentarul Christian Tybring-Gjedde este promotorul acestei candidaturi,…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) "au tradat lumea musulmana" prin normalizarea relatiilor lor cu Israelul, a acuzat marti ghidul suprem al Iranului, Ali Khamenei, intr-o serie de mesaje pe contul sau de Twitter, informeaza AFP potrivit Agerpres. In prima sa reactie la acest progres diplomatic intre statul…