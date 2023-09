Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 9 ani, Guvernul a acordat ajutoare de stat in valoare de 1,5 miliarde de euro de la buget. Printre companiile care au primit ajutoare de stat care sa le susțina investițiile s-au numarat 6 companii din Bistrița-Nasaud. TeraPlast a primit 3 astfel de finanțari. Potrivit startupcafe.ro , Guvernul…

- Ungaria trebuie sa mentina relatii cat mai bune posibil cu tarile vecine, intrucat aceste relatii sunt de asemenea benefice etnicilor maghiari care traiesc in aceste tari, asa cum o demonstreaza cazul Ungariei si Romaniei, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei…

- O societate mixta intre LG din Coreea de Sud și Magna din Canada va inființa prima sa fabrica europeana comuna la Miskolc, in estul Ungariei, a anunțat a ministrul afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook, scrie publicația Remix.news. Intr-o postare video, Szijjarto…

- Suzuki realizeaza o noua investitie in Ungaria, in valoare de 9,3 miliarde de forinti (24,5 milioane de euro), in urma careia compania japoneza isi va extinde capacitatile de productie, iar pe de alta parte va face un pas mare in tranzitia catre neutralitate din punct de vedere al emisiilor de carbon…

- Seful diplomatiei ungare a relatat ca s-a ajuns la un acord cu compania de automobile cu privire la o noua investitie, care va contribui la mentinerea cresterii economice a Ungariei in viitor, in plus, intr-un mod prietenos cu mediul, reducandu-se si emisiile nocive. “Suzuki realizeaza in unitatea sa…

- Proprietarul Jaguar Land Rover a dezvaluit planurile de a construi o fabrica de baterii pentru mașini electrice in Marea Britanie. Compania afirma ca prin investiția de 4 miliarde de lire sterline va crea pana la 4.000 de noi locuri de munca directe și alte mii in lanțul de aprovizionare.Tata Motors…

- Primii 10 constructori din Romania, dupa cifra de afaceri din 2022, au realizat impreuna afaceri de circa 12,8 miliarde lei anul trecut, pe primele locuri clasandu-se Spedition UMB, Tehnostrade și SA & PE Construct, toate companii controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, numit și „regelui asfaltului”, potrivit…

- Peste o suta de milioane de euro vor fi investiți de o companie romaneasca pentru edificarea unei fabrici de produse extrudate de aluminiu, pe un teren aflat la Peștișu Mare, județul Hunedoara.