Stiri pe aceeasi tema

- O noua companie aeriana va opera, din 2024, zboruri de pe aeroporturi din Romania. Este vorba despre FlyOne Airlines, care se extinde in țara noastra și va opera zboruri comerciale regulate și neregulate in parteneriat cu Memento Group și Christian Tour, potrivit Boarding Pass. Se vor opera zboruri…

- ”Suprafata medie a unei tranzactii de spatii de birouri a fost de 1.810 metri patrati in primele 9 luni ale anului, cel mai ridicat nivel al ultimilor 4 ani si apropiat de cel din 2019, cand a consemnat un record istoric, de 1.900 metri patrati”, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman…

- Turcia este pregatita sa devina o țara garant al Fașiei Gaza daca apare o astfel de situație, declara președintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-un interviu la intoarcerea sa din Kazahstan. El a spus ca Ankara a vorbit constant despre problema garanțiilor de cand conflictul dintre Hamas și Israel a…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii din Capitala, o adunare publica, in semn de solidaritate cu poporul palestinian. Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta…

- Ambasadori si reprezentanti din 22 de tari, reprezentand membri ai Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) in Romania, au condamnat „agresiunea continua” asupra Gaza, Al-Quds Al-Sharif si Cisiordania, potrivit unui comunicat al diplomatilor OCI in tara noastra. Reprezentanti din cele peste 20 de tari…

- Diplomații au venit vineri, in jurul orei 14.30, la sediul Ambasadei Palestinei la București pentru a-și manifesta sprijinul pentru poporul palestinian in contextul razboiului dintre Israel și gruparea Hamas și au emis un comunicat in care protesteaza impotriva atacarii spitalului Al Ahli din Gaza.…

- La trei luni dupa ce a incheiat contractul cu Petrolul, prahoveanul Bebe Barbulescu a ales sa mearga la FC Argeș, in eșalonul secund. Eugen Neagoe și-a definitivat stafful tehnic cu care va antrena Campionii FC Argeș și va incerca o promovare din acest sezon, chiar daca noul obiectiv al clubului nu…

- ”Marile grupuri de retail poloneze continua sa se extinda pe piata romaneasca, astfel compania Wittchen, unul dintre cei mai importanti retaileri de genti si accesorii de calatorie si articole premium din piele, va deschide primul magazin din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti,…