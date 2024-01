”In urma situatiei actuale a securitatii, constatam o scadere semnificativa a cererii calatorilor israelieni catre diverse destinatii, si anume Johannesburg”, anunta intr-un comunicat ea. El Al face acest anunt in ziua in care Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga (Olanda), cea mai inalta jurisdictie a ONU, urmeaza sa stabileasca masuri de urgenta cerute de Africa de Sud, care acuza Israelul de un genocid al palestinienilor. Curtea nu transeaza in problema daca Israelul comite efectiv sau nu un genocid. In acest stadiu, ea se pronunta cu privire la ordonante de urgenta, inainte de…