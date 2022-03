Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vizitat joi, 24 martie, compania Antibiotice Iasi, unde au fost produse cele 30 de milioane de comprimate de iodura de potasiu, a anuntat acesta printr o postare pe pagina sa de Facebook. Totodata, 27 de milioane de comprimate au ajuns deja in stocurile Directiilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marți, ca Antibiotice Iasi a produs deja peste 15 milioane de comprimate de iodura de potasiu din cele 30 de milioane care sunt contractate. „Este o hotarare de Guvern care stabileste modul in care se achizitioneaza aceste pastile de iodura de potasiu.…

- Luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Conform necesarului realizat de catre autoritati, țara noastra are nevoie de…

- Persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui sa-și faca doza booster pana la 1 februarie, pentru ca de la aceasta data va expira certificatul digital pentru persoanele care nu au doza a treia (booster), a declarat ministrul Sanatații Alexandru Rafila, la …