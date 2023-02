Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a petrecut saptamani in deriva in Caraibe pe o barca cu panze, in ianuarie, supravietuind in mare parte doar cu ketchup, ar putea avea o barca noua, de ultima generatie, scrie CNN. Cadoul este oferit de producatorul de ketchup Heinz, care incearca sa-l localizeze pe Elvis Francois,…

- Compania Heinz vrea sa-i ofere barbatului originar din Dominica, o micuța insula din Caraibe, o barca noua, cu tehnologie moderna pentru a evita „un nou dezastru pe viitor”. Elvis Francois este insa, momentan, imposibil de gasit, spune producatorul. Potrivit CNN , Compania a postat un apel pe rețelele…

- Un naufragiat in Marea Caraibelor a supravietuit timp de 24 de zile hranindu-se doar cu ketchup inainte de a fi salvat din apele columbiene, a anuntat autoritatea navala a acestei tari, potrivit AFP. „Nu aveam nimic de mancare, doar o sticla de ketchup, usturoi pudra si niste Maggi (cuburi de bulion).…

- Elvis Francois, in varsta de 47 de ani, scrisese cuvantul „ajutor” in limba engleza pe carena ambarcatiunii, ceea ce, conform oficialilor, a ajutat la salvarea sa.Barca cu panze a fost vazuta din aer la 120 de mile marine nord-vest de peninsula Guajira, iar Francois a fost dus in orasul-port Cartagena…

- Marina colombiana a salvat un barbat din Dominica, o mica insula din Caraine, care spune ca a supraviețuit 24 de zile in deriva in Caraibe, pe o barca cu panze hranindu-se cu ketchup, pudra de usturoi și cuburi de condimente pentru supa, scrie The Guardian . Elvis Francois, in varsta de 47 de ani, a…

- Un barbat de 47 de ani, care a naufragiat in Marea Caraibelor a supraviețuit 24 de zile fara mancare și apa potabila, inainte de a fi salvat din apele Columbiei. Naugrafiatul a avut la el doar o sticla de ketchup, pudra de usturoi și cuburi pentru supa. Viața bate filmul! Daca am fi vazut un astfel…

- Elvis Francois, un dominican de 47 de ani, a supraviețuit mai mult de trei saptamani pe mare inainte de a fi salvat in apele columbiene. El a plutit in deriva pe Marea Caraibelor la bordul unei ambarcațiuni cu panze și a mancat cuburi de supa amestecate cu apa si ketchup,, informeaza Ukdaily.news. In…

- "Nu aveam nimic de mancare, doar o sticla de ketchup, usturoi pudra si niste Maggi (cuburi de bulion). Am amestecat totul cu apa pentru a supravietui timp de circa 24 de zile", a povestit Elvis Francois, un locuitor din Dominica in varsta de 47 de ani, intr-o inregistrare difuzata de marina columbiana.Supravietuitorul…