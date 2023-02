Compania germană de tranzacţii cu energie Uniper anticipează că va reveni la profitabilitate în 2023 Uniper este cea mai mare victima corporativa a crizei energetice din Europa de pana acum si a fost nationalizata anul trecut pentru a preveni prabusirea acesteia din cauza costului inlocuirii volumelor de gaze rusesti, cand fostul furnizor principal Gazprom a incetat livrarile. Compania a primit 19,5 miliarde de euro din fonduri guvernamentale – 13,5 miliarde de capitaluri proprii si 6 miliarde de euro imprumuturi de la banca de stat KfW – iar directorul financiar Tiina Tuomela a spus ca nu este clar daca va fi nevoie de o suplimentare. ”Asta depinde in totalitate de evolutia pretului gazelor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de tranzactii cu energie Uniper se asteapta sa revina la profitabilitate acest an, de la o pierdere neta record de 19,1 miliarde de euro (20,3 miliarde de dolari) in 2022, desi impactul razboiului din Ucraina asupra preturilor gazelor, care determina costurile sale de achizitie,…

- Noile prețuri sunt cu peste 80% ma mici fața de cotația maxima, atinsa in luna august 2022, cand Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa, potrivit Bloomberg.Masura a provocat, la vremea respectiva, costuri suplimentare de circa o mie de miliarde de euro pentru Europa, a afectat economiile europene…

- Noile prețuri sunt cu peste 80% ma mici fața de cotația maxima, atinsa in luna august 2022, cand Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa, potrivit Bloomberg.Masura a provocat, la vremea respectiva, costuri suplimentare de circa o mie de miliarde de euro pentru Europa, a afectat economiile europene…

- Exporturile realizate de Gazprom, unul dintre cei mai mari contribuabili ai Rusiei, s-au redus dupa ce ”operatiunea militara speciala” a presedintelui Vladimir Putin in Ucraina a declansat sanctiuni occidentale si pe masura ce unele livrari de gaze catre Europa ale Rusia au scazut. Potrivit calculelor…

- Grupul Petrom a anunțat joi un caștig net de 10,3 miliarde de lei pentru anul 2022, in creștere cu 260% fața de cel inregistrat in 2021, de 2,86 miliarde de lei, conform raportarilor bursiere ale companiei . In total, veniturile Petrom au fost de 61,34 miliarde de lei, fața de 26,01 miliarde raportate…

- „Stratul de zapada in oraș a crescut cu peste 40% dupa o noua ninsoare abundenta. Acestea sunt datele de la principala stație meteo din Moscova, de la VDNKh”, a declarat un reprezentant al biroului meteorologic pentru agenția rusa Interfax, relateaza HotNews.ro.Acesta a amintit ca pana acum inalțimea…

- Compania de gaze naturale din Republica Moldova, SA „Moldovagaz”, va procura gaze naturale in luna decembrie din Rusia la un preț de 785 dolari/1000 m3, a anunțat președintele Consiliului de administrație al companiei moldovenești, Vadim Ceban. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Enel SpA intentioneaza sa vanda active in valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-si reduce datoria neta, urmand sa se concentreze pe prezenta sa in sase tari, conform strategiei actualizate a celei mai mari companii italiene de utilitati prezentate marti, transmite Reuters.…