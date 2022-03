Saptamana trecuta, gigantul media si de divertisment anunta planuri de a opri lansarile de noi filme in Rusia, dar acum compania face pasi catre inchiderea operatiunilor in aceasta tara. Disney are mai multe canale de linie si marci de produse de consum in toata Rusia, precum si un port de croaziera situat in Sankt Petersburg. „Avand in vedere atacul necrutator asupra Ucrainei si escaladarea crizei umanitare, luam masuri pentru a intrerupe toate celelalte afaceri din Rusia. Acest lucru include continut si licenta de productie, activitati Disney Cruise Line, revista National Geographic si tururi, productii…