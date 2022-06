Compania din Turcia care produce „miraculoasele” drone Bayraktar, donație de amploare Ucrainei. De ce oferă gratis aparate de zbor Compania din Turcia care produce dronele Bayraktar doneaza trei aparate de zbor Ucrainei. Firma turca a transmis ca va dona trei vehicule aeriene fara pilot (UAV) Ucrainei, dupa o campanie in care s-au strans suficiente fonduri pentru a cumpara "mai multe" drone din modelul Bayraktar TB2, potrivit reuters.com. Acest model de drona a fost extrem de popular in Ucraina, unde a ajutat la distrugerea sistemelor de artilerie și a vehiculelor blindate rusești. A devenit chiar subiectul unui cantec patriotic de succes in Ucraina, in care se ironizeaza trupele rusești. Baykar'dan… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

