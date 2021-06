Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21.100 de persoane care nu aveau o programare prealabila au fost imunizate impotriva COVID-19 in cadrul maratonului de vaccinare organizat, in perioada 4 – 11 mai, in spitalele militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, informeaza, miercuri, Ministerul Apararii…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- Ministerul Apararii Nationale a informat, marti, ca medicii, asistentii medicali si registratorii din centrele de vaccinare mobile, care urmeaza sa fie operationalizate, fac parte din unitati militare si institutii medicale ale MApN din Bucuresti, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Pitesti, Focsani, Timisoara,…