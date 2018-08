Compania care tomcai a RENUNȚAT la cel mai MARE ZĂCĂMÂNT de gaze din lume Gigantul petrolier francez Total s-a dezangajat in mod oficial din proiectele sale de investitii in valoare de cateva miliarde de dolari din Iran, dupa reimpunerea sanctiunilor americane Iranului, a anuntat luni ministrul iranian al Petrolului Bijan Namdar Zanghaneh. “Total a renuntat, oficial, la contractul cu Iranul pentru dezvoltarea Fazei 11 a campului South Pars” a declarat, la 20 august, ministrul iranian. Anuntul este cumva previzibil, si vine dupa ce, in mai, grupul francez a anuntat ca nu poate continua proiectul decat daca va obtine o derogare speciala de la autotiratile americane.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

