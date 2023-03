Stiri pe aceeasi tema

- Motorul unui tramvai nou, realizat de compania din Turcia Bozankaya, a luat foc in mers, miercuri seara, in timp ce garnitura se afla pe traseu. Nicio persoana nu a fost ranita, pompierii intervenind pentru a stinge incendiul. Pompierii au stabilit ca incendiul a pornit de la sistemul de franare.Incendiul…

- Un tramvai nou a luat foc, miercuri seara, in zona centrala a Timișoarei, in fața Prefecturii. Vehiculul se afla in mers, iar pasagerii s-au autoevacuat, scrie ziarul local Opinia Timișoarei. Tramvaiul aparține unei firme din Turcia, iar anul trecut un tramvai de la aceeași firma a luat foc in timp…

- Incident grav azi-noapte pe strazile Timișoarei. Doua autoturisme s-au ciocnit pe strada Ilie Gropșeanu iar una dintre mașini a lovit o țeava de gaz. Accidentul s-a produs la ora 2.03 iar pompierii au intervenit de urgența pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor. La locul evenimentului s-au…

- Purtarea mastii sanitare nu va mai fi obligatorie incepand de miercuri, 8 februarie, in mijloacele de transport in comun in Spania, a anuntat marti guvernul de la Madrid, ridicand astfel una dintre ultimele restrictii sanitare inca in vigoare in tara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, campania de prevenire a furturilor din buzunare reprezinta una dintre campaniile prioritare ale oamenilor legii. In acest context, este reamintit faptul ca sunt mai multe imprejurarile in care cetatenii pot deveni victime ale hotilor . „Noaptea se fura…

- Razie a polițiștilor locali in mijloacele de transport in comun, la Timișoara. Oamenii legii au sancționat mai mulți calatori care au fost prinși ca au fumat, au consumat alcool sau nu au avut bilet de calatorie. Nu au scapat nici șoferii care au blocat stațiile.

- DRDP Timișoara anunța condițiile in care posesorul unui autoturism poate ramane fara mijlocul de transport. De-a lungul anilor, angajații Companiei de Drumuri au aratat exemple negative ale unor participanți la trafic care au aruncat deșeurile pe marginea drumurilor. Aceste fapte care contravin…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, anunta ca va candida independent la functia de edil al Timisoarei deoarece timisorenii sunt in masura sa decida daca il vor sau nu primar, ”nicidecum un grup de interese”.