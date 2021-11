Stiri pe aceeasi tema

- Grupul aeronautic american vrea sa lanseze o constelație de 147 de sateliți pentru a oferi internet din spațiu. Boeing a obținut miercuri, 3 noiembrie, autorizația autoritaților americane pentru proiectul sau de constelație de 147 de sateliți, destinat sa furnizeze internet din spațiu. Comisia Federala…

- In ce privește comunicațiile, UE inca se bazeaza in mare parte pe rețelele terestre integrate, care insa prezinta un risc mare de perturbari și, din pacate nu acopera toate zonele din Uniune. In acest moment, aproximativ 5 milioane de gospodarii din UE nu au acces la o rețea de comunicații, iar in momente…

- Persoanele care nu sunt vaccinate anti – Covid 19 care vor sa se deplaseze in afara locuinței in intervalul orar 20.00 – 5.00 in localitațile in care a fost declarata carantina de noapte au obligația sa completeze o declarație pe propria raspundere sau dețina o adeverința de la angajator, pentru a putea…

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) și-a declinat competența de a elibera aprobarea lansarii rachetei EcoRocket, prevazuta in perioada 8-12 octombrie, din Marea Neagra, cu sprijinul logistic al fregatei Marașești. La cateva ore dupa ce Asociația Romana pentru Cosmonautica și Aeronautica (ARCA)…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca incepand de miercuri, 15 septembrie 2021, demareaza autorizarea la plata a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in contextul pandemiei. Suma totala autorizata la plata este de 225,5…

- Publicația europeana EURACTIV informeaza ca grupul politic Renew Europe, al carui președinte este Dacian Cioloș, neaga orice alianța intre USR PLUS și AUR. „Nu poate exista și nu va exista nicio alianța sau ințelegere cu extrema dreapta. Este o chestiune de principii și valori. Nu s-a discutat…

- Grupul american PepsiCo Inc a anuntat marti ca intentioneaza sa lanseze anul viitor pe piata din SUA o bautura alcoolica marca Mountain Dew, la cateva luni dupa ce rivalul Coca-Cola Co a lansat prima sa bautura alcoolica in SUA, transmite Reuters. Producatorul de bauturi de tip "hard seltzer"…