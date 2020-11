Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Moderna a anuntat ca rezultatele complete ale ultimului studiu clinic au confirmat o eficienta de 94,1% a vaccinului sau anti-COVID-19 si va depune cererea de autorizare in regim de urgenta atat la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA,

- Compania americana Moderna a anuntat ca rezultatele complete ale ultimului studiu clinic au confirmat o eficienta de 94,1% a vaccinului sau anti-COVID-19 si va depune cererea de autorizare in regim de urgenta atat la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA, precum si la Agentia Europeana…

- Compania farmaceutica germana BioNTech, care a lucrat la vaccinul anti coronavirus cu gigantul farmaceutic american Pfizer, va depune vineri documentele pentru utilizarea de urgența a vaccinului sau in Statele Unite, a declarat miercuri, pentru CNN, CEO-ul companiei, Ugur Șahin. Tot miercuri, Pfizer…

- Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) din Statele Unite a solicitat o reuniune a Comitetului sau consultativ pentru avizarea vaccinurilor, peste trei saptamani, pentru a analiza daca ar trebui sa autorizeze doua vaccinuri Covid-19, a informat CNN.FDA a contactat saptamana trecuta mai mulți…

- Acesta este produs de compania Biogen Inc și ar putea fi primul tratament capabil sa incetineasca semnificativ progresia bolii. Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA), instituție care autorizeaza apariția de noi medicamente pe piața americana, a anunțat ca sunt șanse…

- In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca este eficient in mentinerea persoanelor infectate cu coronavirus in afara spitalului. Administratia pentru Alimente si Medicamente a autorizat tratamentul experimental, numit Bamlanivimab, pentru utilizarea…

- Compania biofarmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 in colaborare cu grupul american Pfizer, va primi in urmatoarele zile rezultatele intermediare ale studiului clinic de faza finala in care este testat vaccinul și, in cazul unor date pozitive, va depune la jumatatea…

- Compania americana Moderna a finalizat, joi, inscrierea celor 30.000 de participanți la studiul vaccinului de faza 3 Covid-19. 42% din totalul participanților la studiul de Faza 3 COVE provin din grupuri ce prezinta un risc medical ridicat, scrie CNN.Moderna este prima companie care a inceput studiile…