- Compania Scandinavian Airlines, cunoscuta si sub numele de SAS, a anuntat ca pasagerii care calatoresc intre Suedia, Norvegia si Danemarca nu mai sunt obligati sa poarte masca pe parcursul zborului.

- Suedia va semna un acord de cooperare militara cu Norvegia si Danemarca, in scopul imbunatatirii situatiei de securitate din zona Marii Baltice, informeaza postul suedez TV4, citat de agentia Reuters. Suedia, care nu este membra NATO dar are stranse relatii cu Alianta Nord-Atlantica, isi reconstruieste…

- A inceput cea de-a 13-a ediție a Cinema Tour Kids – prima caravana de film naționala dedicata exclusiv copiilor din zonele cu acces limitat la evenimente culturale. Caravana are loc intre 14 septembrie și 22 octombrie 2021 cand vor fi organizate 24 de proiecții-eveniment in 20 de localitați din Județul…

- Serviciul HBO Max va fi disponibil in Europa incepand cu data de 26 octombrie. Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania și Andorra vor fi primele șase țari europene ce vor avea acces la serviciul de...

- Nationala de handbal feminin a Frantei a cucerit duminica medaliile de aur la JO Tokyo 2020. În finala, franțuzoaicele au trecut de Rusia, deținatoarea trofeului olimpic din 2016. Franta s-a impus cu scorul de 30-25 (15-13). În finala mica s-a impus Norvegia, scor 36-19 (19-7), cu…

- Sferturile de finala din competitia de handbal masculin s-au disputat, marti, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In semifinalele programate joi se vor duela Franta - Egipt si Spania - Danemarca, anunța news.ro. Rezultatele inregistrate in partidele din sferturi, de marti, sunt: Franta - Bahrain…

- Benone Sinulescu a fost externat joi, 22 iulie, din Spitalul Județean Arad, dupa aproape doua saptamani de la internare, potrivit Unica. Artistul in varsta de 84 de ani a fost gasit inconștient in casa lui din județul Arad in cursul zilei de 8 iulie. Soția sa, Elena Sinulescu, a facut primele declarații…