Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt - FCSB, restanța din runda #5 a Superligii, a avut un start nebun. Primul sfert de ora de la Sibiu a fost ticsit de evenimente importante. 15 minute nebune in Hermannstadt - FCSB Mai intai, in minutul 8, Andrea Compagno a marcat, dar reușita italianului a fost anulata pentru un fault…

- Faza comica petrecuta in ultimele minute ale meciului dintre Hermannstadt și U Cluj, scor 2-2. Ridicat pe targa pentru a fi scos in afara terenului, Daniel Popa (28 de ani) a fost scapat de brancardieri. Minutul 89 al meciului de la Sibiu a venit „la pachet” cu scene comice. Daniel Popa, atacantul clujenilor…

- Atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani) a decis derby-ul FCSB - CFR Cluj, 1-0, printr-un gol marcat in minutul 65, din penalty, dupa ce a intrat la pauza. Golgheterul echipei in sezonul trecut, Andrea Compagno nu este pe placul lui Gigi Becali, cel care a vrut sa-l vanda in aceasta vara și l-a…

- Andrea Compagno (27 de ani) a fost omul meciului FCSB - CFR 1-0. Atacantul roș-albaștrilor a primit cea mai mare nota in caseta GSP, 8. Italianul a inceput pe banca derby-ul din Ghencea, insa a fost introdus la pauza in locul lui Cordea și a decis soarta partidei. El a scos penalty-ul din care a și…

- Jigniți de soția degatului de la UTA, Dorin Stana, suporterii clubului aradean au reacționat și au lansat o noua linie vestimentara, cu mesajul „Porc Bețiv”. Cum s-a ajuns aici? Sambata trecuta, in jur de 1.000 de suporteri ai celor de la UTA au facut deplasarea la Sibiu pentru a-și susține favoriții…

- Evolutii deosebite pentru Alexandru Buzbuchi in poarta campioanei Farul Constanta in acest start de campionat. Farul Constanta, campioana Romaniei, are punctaj maxim dupa primele doua meciuri din editia 2023 2024 a Superligii, iar aceasta i se datoreaza si portarului Alexandru Buzbuchi, care a avut…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 2-1. Andrea Compagno nu este mulțumit cu statutul de rezerva, dar anunța ca va lupta pentru locul lui in echipa. Compagno, golgeterul vicecampioanei FCSB in sezonul trecut, a pierdut lupta pentru titularizare cu Alexandru Baluța. Italianul recunoaște ca aceasta postura…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, ar fi pe lista celor de la Monza și Salernitana, echipe din Serie A. Italianul și-ar putea indeplini visul, acela de a juca in prima liga din Peninsula. Monza și Salernitana ar fi cu ochii pe Compagno, conform tuttomercatoweb. Compagno ar fi dorit de…