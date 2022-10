Stiri pe aceeasi tema

- Comoara din adancurile Romaniei de care doar oamenii locului au habar. E de pe vremea lui Decebal, valoreaza o avere, iar o parte din aceasta mare bogație ar fi ajuns, din pacate, la Roma. Totul s-ar fi intamplat din cauza unui get care și-a tradat regele. Toate amanuntele incredibile, in randurile…

- Așezarile dacice Sarmizegetusa Regia și Fețele Albe din Hunedoara se disting prin infațișarea lor. Dacii au depus eforturi considerabile pentru a transforma locurile neprielnice din munți in terase adecvate ridicarii unor construcții impunatoare. Doua cetați dacice invecinate in Munții Șureanu iși uimesc…

- Un barbat din Pitesti risca deschiderea unui dosar penal dupa ce si-a scrijelit numele pe zidul cetatii dacice Sarmizegetusa Regia. Intrebat de ce a facut acest lucru, a raspuns ca a facut-o din plictiseala, a informat, miercuri, IJJ Hunedoara.Fapta barbatului a fost sesizata jandarmilor printr-un apel…

- Pedeapsa cu suspendare pentru un german care a vandut mii de piese de tezaur dacic furate din Munții Oraștiei – Sarmisegetusa Cetateanul german Pop Zeno, acuzat ca a detinut si vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei – Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur…

- Un ranger hunedorean aflat in vacanța in SUA și-a vizitat colegii americani de la o baza de la Marele Canion și de la intrarea in Parcul Național Yosemite. Cristian Vladuț, ranger in cadrul APN Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, nu s-a dus cu mana goala la colegii sai din Statele…