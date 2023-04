Comoară de pe vremea romanilor, descoperită în Oltenia: Cel mai mare tezaur monetar din ultimii 60 de ani Cel mai mare tezaur monetar descoperit in ultimii 60 de ani dateaza din vremea romanilor și include peste 1000 de monede. Descoperirea aparține unui cetațean roman din Dolj autorizat pentru posesia de metale. Acesta a gasit in localitatea Padea, comuna Dranic, nu mai puțin de 1168 de monede de argint, care vor ajunge la Muzeul Olteniei și vor constitui al doilea tezaur monetar ca marime din colecția acestuia. Cel mai mare tezaur aflat la muzeul din Dolj a fost descoperit in anul 1962 la Barca și are peste 1900 de piese. La prima vedere, se pare ca tezaurul de la Padea ar cuprinde monede din a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina extrem de rara, ruda apropiata a Daciei 1.300, dar in varianta 4x4, a ajuns zilele trecute la inginerii Registrului Auto Roman (RAR ) in demersurile proprietarului de a o inmatricula in Romania.

- Peste 1000 de monede romane de argint au fost descoperite la sfarsitul saptamanii trecute intr-o localitate din Dolj de un posesor autorizat de metale, anunta Agentia de presa Rador, citata de Radio Craiova. Este cel mai mare tezaur monetar descoperit in ultimii 60 de ani in zona. La prima vedere, tezaurul…

- Descoperire incredibila facuta de un barbat din Dolj cu ajutorul unui detector de metale. A dat peste o adevarata comoara, unul din cele mai mare tezaure monetare gasite in ultimii 60 de ani in aceasta zona de la noi din țara. Monedele romane de argint vor ajunge in colecția Muzeului Olteniei. Cele…

- In localitatea Padea, comuna Dranic, Stelian Chiriac a gasit, cu un detector de metale, 1.168 de monede romane din argint, cel mai mare tezaur monetar care a fost gasit in județul Dolj, in ultimii 60 de ani, și al doilea tezaur monetar ca marime care va ajunge in colecția Muzeului Olteniei, relateaza…

- Peste 1000 de monede romane de argint au fost descoperite la sfarșitul saptamanii trecute intr-o localitate din Dolj de catre un posesor autorizat de metale. Este cel mai mare tezaur monetar descoperit in ultimii 60 de ani in zona noastra, care ar urma sa ajunga in colecția Muzeului Olteniei. Cele 1168…

- In numai trei luni, cel puțin 910 delfini au eșuat pe plajele litoralului atlantic francez. Totodata, noul bilanț al observatorului oceanografic Pelagis arata ca a fost inregistrat un nou val „intens” de peste 400 de eșuari de o saptamana. „Aproximativ 420 de esuari de cetacee mici” au fost inregistrate…

- Așa cum se intampla in fiecare an, și in 2023 prima recolta de cartofi romanești este destul de piperata pentru romanii de rand, deoarece costurile de producție au fost cu mult mai mari. La cat sunt prețurile acum, nici nu știi ce anume este mai scump: cartofii, tomatele sau carnea. Cei care au ieșit…

- Peste 15.000 de imobile din comuna Maglavit, județul Dolj, au fost masurate și urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru, desfașurate in cadrul Programului național de cadastru și carte funciara (PNCCF) și finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR)…