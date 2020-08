Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Timișoara a emis astazi hotararea prin care delimiteaza clar zonele in care cetațenii sunt obligați sa poarte masca de protecție pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Actul vine in completarea hotararii Comitetului Județean pentru Situații…

- In centrul Timișoarei nu va fi obligatorie masca de protecție, a decis Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Dar va fi obligatorie pe malul Begai, unde primarul i-a facut program coronavirusului. Oamenilor doar li se recomanda sa poarte masca daca vad aglomerație. Edilul Timișoarei merge pe aceeași…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a luat, in aceasta dupa-amiaza, mai multe masuri menite sa limiteze raspandirea infectiilor cu COVID-19, Printre acestea se numara si obligatia purtarii mastii de protectie in centrele pietonale ale oraselor, inclusiv al Timisaorei. In trecut, primarul…

- Printr-o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise, in județul Cluj, de sambata, 8 august, ora 00.00. De asemenea, se specifica faptul ca masca trebuie purtata astfel incat sa acopere nasul și gura si este obligatorie…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Mureș a decis, vineri, ca toate persoanele care au mai mult de cinci ani, aflate in locurile publice aglomerate, sa poarte masca. Masura intra in vigoare de sambata, potrivit Mediafax.„Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat…

- „In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența am adoptat ieri o hotarire prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Vom fi obligați sa purtam masca din momentul in care decizia ramane definitiva”, a anunțat astazi prefectul Stelian Dolha. Acesta a…

- Din 8 august 2020, masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Cluj. Masura a fost luata ca urmare a unei ședințe a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s-a desfașurat astazi, 5 august 2020. „CJSU a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…