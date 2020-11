Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat in aceasta dupa-amiaza ca opt localitați din județ sa intre in carantina, in urma ratei mari de infectare. Este vorba despre Ghiroda, Dudeștii Noi, Dumbravița, Becicherecu Mic, Fibiș, Giroc, Pesac și Moșnița Noua, fața de lista intocmita in aceasta…

- Noua localitați din județul Timiș ar putea fi plasate in carantina, la propunerea autoritaților, pentru a opri raspandirea cazurilor de infectare cu coronavirus, insa o decizie concreta va fi luata in ședința de miercuri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența și transmisa CNSU spre aprobare.…

- Inspectoratul Național de Sanatate Publica a dat aviz propunerilor de carantinare a noua localitați din Timiș unde rata de infectare la 14 zile a depașit pragul de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Cele noua localitațile sunt: Gavojdia, Ghiroda, Dudeștii Noi, Dumbravița, Becicherecu…

- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis miercuri avizul pentru propunerile DSP Timiș privind carantinarea localitaților Ghiroda, Dudeștii Noi, Dumbravița, Gavojdia, Becicherecu Mic, Fibiș, Foeni,...

- Noua localitați din Timiș intra in carantina, a anunțat Prefectura Timiș.Avand in vedere creșterea ratei de infectare la nivelul unor localitați din județul Timiș, in urma evaluarilor analizei de risc la nivelul acestora, Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis Institutului Național…

- Potrivit Prefecturii Timiș, miercuri dimineața, localitațile cu rata de infectare peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,15; Buziaș – 3,50; Sannicolau Mare -4,11; Beba Veche – 3,23; Becicherecu Mic -3,26; Bethausen – 3,13; Biled – 4,10; Dudeștii Noi- 6,36; Dumbravița – 5,56; Fibiș – 4,60; Foeni…

- Unitațile de invațamant din Timișoara și din alte 13 localitați din județul Timiș intra in scenariul roșu de funcționare, dupa ce rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori, informeaza Mediafax.Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis vineri…

- Municipiul Timisoara a intrat in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns, vineri, la 3,39 la mia de locuitori. In aceste condiții, elevii vor invața excusiv online, iar masca va fi obligatorie in spațiile deschise. Masuri similare au fost luate și pentru alte 13 localitați in…