- Rusul Kliment Kolesnikov, unul din starurile in ascensiune ale inotului, care viza la 23 de ani titlul de campion olimpic, nu va participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 din cauza conditiilor "inacceptabile" impuse de Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza AFP."Nu, nu sunt trist",…

- Vicecampioana europeana in 2023 cu echipa, Elizabeta Samara, 34 de ani, va fi din nou acasa de Craciun dupa cațiva ani buni. Familia are și o tradiție care dateaza din copilaria sportivei Anul 2023 e pe cale sa se incheie, urmeaza 2024, cu provocarile lui, calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris…

- Comitetul International Olimpic (CIO) risca sa "ingroape miscarea olimpica" impunandu-le sportivilor rusi si belarusi sa participe sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara viitoare, a denuntat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters si AFP."Tot ceea ce fac oficialii…

- Muzeul Luvru din Paris va majora anul viitor taxa de intrare de baza cu 29%, ceea ce sporeste ingrijorarea ca vizitatorii care vor veni la Paris pentru Jocurile Olimpice de anul viitor se vor confrunta cu o crestere a costurilor, scrie Reuters, relateaza News.ro.Luvrul, care adaposteste "Gioconda"…

- World Boxing l-a ales sambata pe fostul sef al federatiei olandeze, Boris van der Vorst, in functia de prim presedinte, cu sarcina de a asigura viitorul olimpic al sportului dupa Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, relateaza Reuters. Forul separatist a fost lansat in aprilie, dupa o lunga…

- Bernadette Szocs, campioana europeana in acest an, și-a stabilit obiectivul pentru 2024. Vrea medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Bernie vine dupa un sezon fantastic, in care a luat aurul la simplu la Jocurile Europene și a batut-o pe Chen Meng (campioana olimpica la Tokyo), la WTT Champions Frankfurt…

- Grecul Stefanos Ntouskos, campion olimpic la canotaj in urma cu trei ani la Tokyo, va fi primul purtator al tortei pentru Jocurile Olimpice de anul viitor, dupa ceremonia de aprindere a tortei, la Olympia, potrivit news.ro.In data de 16 aprilie, pe stadionul din Olympia, unde se desfasurau Jocurile…

