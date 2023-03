Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu, 53 de ani, a vorbit despre situația incalcita de la FCSB. Tehnicianul lui PAOK considera ca Mhai Pintilii (38) n-ar trebui sa antreneze fara licența PRO. In acte, la roș-albaștri figureaza A1 Leo Strizu (66), insa acesta doar iși „inchiriaza” licența și carnetul de antrenor, ajutand…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre cazurile lui Mihai Pintilii și Marius Croitoru, antrenorii de la FCSB și FC Argeș, care nu au insa licențe PRO și carnete de antrenor. Marius Croitoru a fost suspendat 4 etape de FRF pentru ca a acționat ca antrenor principal, deși nu…

- Gazeta Sporturilor a intrebat UEFA daca un antrenor licențiat in Moldova are dreptul sa lucreze in Romania. Federația europeana a raspuns ca licențele proprii sunt valabile oriunde in lume. Marius Croitoru a obținut licența A in Moldova, dar in Romania nu e recunoscut ca antrenor. Mihai Pintilii a luat…

- Mare tevatura din pricina ca FCSB pregatește reluarea stagiunii in Antalya fara sa beneficieze de prezența unui tehnician cu licența Pro. Obligatorie prin regulament la nivelul SuperLigii. Prezența pe care formația din Berceni a "driblat-o" in ultima vreme prin numirea unui antrenor cu licența, Leo…

- Ilie Poenaru, 45 de ani, liber de contract dupa desparțirea de UTA produsa la inceputul lunii noiembrie, considera ca e pregatit sa antreneze orice echipa din Romania, inclusiv pe FCSB. In prezent, FCSB nu are un „principal” obișnuit. De antrenamente de ocupa delegatul fara carnet de antrenor Mihai…

- Federalii planuiesc schimbarea regulamentului privind Statutul Antrenorului, ca raspuns la situația de la FCSB, unde Mihai Pintilii, delegat in acte, se prezinta la flash-interviuri ca și cum ar fi antrenorul principal al echipei, iar Leo Strizu, cel care deține licența Pro, participa la conferințele…

- Helmut Duckadam, glorie a Stelei, considera ca Mihai Pintilii ar trebui sa demisioneze de la FCSB. In acte delegat, Pinti e omul care conduce antrenamentele echipei. Și pentru ca nu deține nicio licența de antrenor, Pintilii susținea public ca nu e pregatit sa preia FCSB dupa plecarea lui Dica. Becali…

