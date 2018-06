Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 'unele deficiente' in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text mentionandu-se…

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, nu intentioneaza sa obtina o functie in noul guvern de la Budapesta, care va fi format in luna mai, relateaza vineri MTI. Intr-un interviu acordat unui post de radio regional, citat de site-ul de stiri index.hu, Lazar a precizat ca intentioneaza…

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European (PE) a recomandat joi ca Guvernul ungar sa fie sanctionat din cauza, in opinia sa, unei lipse de respect fata de democratie si statul de drept, relateaza The Associated Press.

- Parlamentul European a publicat, joi, un raport care acuza Ungaria de incalcari grave ale valorilor Uniunii Europene si care recomanda activarea Articolului 7 din Tratatul UE, ce prevede posibilitatea suspendarii drepturilor de vot ale Ungariei, relateaza site-ul publicatiei Politico.

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa. Potrivit unui…