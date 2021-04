Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului a trimis, marti, Comisiei juridice sesizarea grupului PNL prin care se solicita analizarea "derapajelor" de comportament ale senatoarei Diana Sosoaca in Parlament. "Grupul parlamentar din Senat al Partidului National Liberal va propune eliminarea unei probleme…

- Marti seara a avut loc un scandal intre senatoarea Diana Sosoaca si jurnalistul Grigore Cartianu, in cadrul unei emisiuni de la Realitatea Plus. Cei doi s-au contrazis pe mai multe teme, inclusiv problema minerilor din Valea Jiului, iar in cele din urma senatoarea a parasit emisiunea.

- Constructorul auto japonez Mitsubishi Motors Corp. analizeaza posibilitatea de a produce autoturisme la facilitatile din Franta ale grupului Renault SA, ceea ce ar reprezenta o revenire asupra deciziei de anul trecut a grupului nipon de a iesi de pe piata din Europa, a declarat pentru Bloomberg o…

- Diana Șoșoaca a ramas fara partid, dupa ce a fost exclusa din AUR! Ea va pierde și șefia Comisiei de Abuzuri, unde crede ca a deranjat de cand este senatoare. ”AUR-ul a coclit, sunt senatoarea de diamant! Am deranjat foarte mult cu ce am facut la Comisia de Abuzuri, mi s-a sapat groapa. Ma…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice. "Partidul AUR a exclus-o…

- Scandal de proporții la poarta Institutului Clinic Matei Balș, din Capitala. Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca solicita oamenilor legii sa ii fie permis accesul in spital. „Deja vorbim...

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a fost la un pas sa-i fie taiat microfonul intr-o discuție aprinsa la Antena 3 pe tema pandemiei, dupa care a parasit emisiunea. Citește și: Traian Basescu critica protestele bugetarilor: 'Nu sunt justificate' In platou se aflau, pe langa senatoare, medicii…

- Senatorul AUR, Diana Șoșoaca, a depus plangere la Parchet in cazul morții fostului ministru Bogdan Stanoevici. Ea e convinsa ca actorul nu a murit de COVID, ci din cauza infecțiilor nosocomiale din spital. Ieri, trupul neinsuflețit al actorului a fost depus la capela Cimitirului Bellu. Senatoarea AUR…