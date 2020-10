Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana, recomandari pentru vaccinarea impotriva coronavirusului. Cine ar trebui sa aiba prioritate. Comisia Europeana a prezentat astazi principalele elemente care trebuie luate in considerare de catre statele membre pentru strategiile lor de vaccinare impotriva COVID-19, atunci cand va fi…

- Comisia Europeana prezinta etapele principale pentru strategiile de vaccinare impotriva Covid-19, in vederea pregatirii Uniunii Europene și a cetațenilor sai pentru momentul in care va fi disponibil un vaccin sigur și eficace. Comisia Europeana a prezentat, joi, principalele elemente care trebuie luate…

- Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in același timp, in funcție de dimensiunea populației, anunța Comisia Europeana intr-un comunicat de presa. Comisia, care negociaza cumpararea de vaccinuri pentru toate statele membre UE, a prezentat astazi principalele elemente…

- O fotografie publicata pe pagina de Facebook „Comisia Europeana in Romania” o arata pe presedinta CE, Ursula von der Leyen, alergand dimineata in Bruxelles, cu ocazia zilei fara masini, potrivit news.ro.In imagine, Ursula von der Leyen - in varsta de 61 de ani - apare purtand un tricou pe care este…

- Comisia Europeana a intreprins vineri noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea digitala a Europei, dupa cum a anuntat presedinta Ursula von der Leyen in discursul sau de miercuri privind starea Uniunii. "Comisia a propus un nou regulament privind intreprinderea…

- Comisia Europeana invita statele membre sa impulsioneze conectivitatea ultrarapida la retele si sa elaboreze o abordare comuna in ceea ce priveste implementarea tehnologiei 5G.Comisia Europeana a intreprins vineri noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea…

- 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19, aflate in pregatire la laboratorul francez Sanofi au fost rezervate vineri de catre Comisia Europeana, in numele celor 27 de state membre, relateaza Agerpres.Totodata, discuțiile continua și cu alți fabricanți de vaccinuri.OficialiiComisiei Europene…