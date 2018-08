Comisia Europeană, sprijin pentru combaterea pestei porcine africane "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant intr-un e-mail trimis Agerpres. El a adaugat ca tinerea sub control a bolii "va depinde puternic de implementarea corecta a legislatiei UE si a masurilor prevazute in strategia UE pentru combaterea pestei porcine africane". "Comisia Europeana este gata sa continue sa ajute Romania si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Impușcarea intregului efectiv de porci mistreți, incendierea controlata a lanurilor de porumb dupa recoltare sau stabilirea unui cordon de siguranța de maxim 20 de kilometri intre județele afectate. Acestea sunt propunerile pe care autoritațile județene din Arad le dau ca pachet de prevenție. Au fost…

- In urma cu doua zile, exact in ziua in care Agrointeligenta a publicat cererea crescatorului de a-i fi asomati preventiv animalele , cei de la DSV Tulcea l-au anuntat ca are Pesta Porcina Africana in exploatatie. Era vorba despre o suspiciune care s-a mediatizat rapid. Astazi, 4 august, fermierul a…

- Pana la aceasta data au fost ucisi 61.594 de porci din ferme si gospodarii ale populatiei, iar despagubirile acordate pana in prezent se ridica la 148.140 lei. "De la data confirmarii prezentei Pestei Porcine Africane (PPA) in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare,…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca Romania se confrunta cu o ”evolutie exploziva” a perstei porcine africane, fiind 524 de focare in intreaga tara. Pana acum au fost sacrificate aproape 50.000…

- Pesta porcina "nu are tratament si nu exista vaccin pentru ea" Foto: Agerpres. Pesta porcina africana se raspândeste în tot mai multe judete din România si afecteaza atât fermele mari, cât si gospodariile populatiei. De la începutul acestui an, aproape 440…

- Prefectura Timis a informat toate autoritațile locale din județ despre faptul ca pesta porcina africana are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei, cu extindere continua, pana in prezent fiind afectate zonele judetelor Bihor – Salaj – Satu Mare si Tulcea – Constanta – Braila – Ialomita.…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…