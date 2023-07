Comisia Europeană şi SUA au convenit un nou acord referitor la transferul transatlantic de date Cu toate acestea, anuntul a fost imediat criticat de grupul non-profit noyb, condus de activistul pentru confidentialitate Max Schrems, care a spus ca va contesta acordul. Comisia si Statele Unite s-au chinuit sa ajunga la un nou acord, dupa ce instanta suprema a Europei a anulat doua pacte anterioare, care stateau la baza transferului de date cu caracter personal peste Atlantic pentru servicii, de la infrastructura cloud la salarizare si servicii bancare. Executivul UE a spus ca masurile luate de Statele Unite au asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal ale europenilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

