- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 188 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 72 locuri de munca pentru: șofer de autobuz/autocar, sudor TIG pentru construcție țevi, constructor țevi, sudor TIG/E pentru construcție țevi, constructor…

- 7 octombrie: Ziua Internaționala a Muncii Decente. Sute de milioane de oameni muncesc din greu, dar raman la marginea saraciei 7 octombrie: Ziua Internaționala a Muncii Decente este o zi dedicata promovarii drepturilor lucratorilor, imbunatațirii condițiilor de munca și promovarii justiției sociale…

- Comisia Europeana va propune alocarea unei sume suplimentare de 15 miliarde de euro pentru statele europene care primesc un numar mare de refugiati, inclusiv ucraineni, a anuntat astazi, la Praga, presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza agentia EFE.

- Comisia Europeana propune extinderea Cardului European de Dizabilitate la toate statele UE, care ar permite deținatorilor sai sa certifice handicapul de care sufera și in strainatate. Pierre Gyselinck este unul dintre primii cetațeni care dețin Cardul european pentru persoane cu handicap, un document…

- In contextul accelerarii procesului de digitalizare la nivel european, Comisia Europeana propune un plan care ar putea aduce beneficii semnificative pentru romani și cetațenii Uniunii Europene.

- Comisia Europeana a propus, joi, masuri concrete pentru digitalizarea in continuare a coordonarii sistemelor de securitate sociala din Europa in care stabileste actiuni menite sa faca accesul mai rapid si mai simplu la serviciile de securitate sociala la nivel transfrontalier, utilizandu-se din plin…

- Firma a raportat miercuri ca angajatorii privati au adaugat 177.000 de locuri de munca in august, cu mult sub totalul revizuit de 371.000 adaugat in iulie. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la crearea de 200.000 de locuri de munca in august. ADP a raportat, de asemenea, ca cresterea salariilor…

- A.J.O.F.M. Brila a comunicat numrul de locuri vacante anunat de angajatoriDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiingrijitor de copiivechime in munca 5 ani studii mediiGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 BRAILAAdresa str. Progresului nr.7Tel. 0239610515Persoana de contact Frincu Silvia LigiaPe...