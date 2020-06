Comisia Europeana promite 300 de milioane de euro in favoarea aliantei pentru vaccinuri Comisia Europeana a anuntat joi ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea Gavi, alianta pentru vaccinuri, in perioada 2021 - 2025, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.



Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume si va finanta constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli infectioase.



Summit-ul mondial privind vaccinarea organizat joi de Gavi, alianta pentru vaccinuri, reprezinta un jalon important in eforturile de consolidare a sistemelor de sanatate si a capacitatilor de imunizare ale celor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

