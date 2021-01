Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat marți vaccinarea împotriva COVID-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pâna în vara acestui an pentru a reduce raspândirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției.Executivul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii Europene, transmite Euractiv , conform Digi 24. „Este o cerința medicala…

- Uniunea Europeana aloca peste 30 de miliarde de euro pentru redresarea economica a Romaniei. Inca de luni Comisia de buget și cea economica și-au dat votul asupra acordurilor negociate de instituțiile europene. Este vorba despre mecanisme importante, care vor aduce bani și in țara noastra, daca vom…

- Franta si mai multe alte tari si-au inchis luni granitele cu Marea Britanie, de teama unei noi tulpini a coronavirusului care este mult mai contagioasa. Masurile au provocat haos in transporturi si au blocat numerosi francezi in Marea Britanie. Cetatenii britanici sau cetatenii unor tari terte cu rezidenta…

- Pandemia schimba reglementarile bugetare ale UE. Imprumuturile și deficitele vor exploda in majoritatea statelor membre Reglementarile bugetare ale Uniunii Europene trebuie sa fie mai compatibile cu asteptatul nivel ridicat al datoriei suverane, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus,…

- Livrarea unor potentiale vaccinuri impotriva COVID-19 catre statele UE ar putea incepe in mod serios in aprilie 2021, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avertizat ca evolutia pandemiei de COVID-19 in UE este „alarmanta”.