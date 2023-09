Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul, condus de prim-ministrul PSD, Marcel Ciolacu, protejeaza fermierii romani și nu va permite importurile de cereale din Ucraina cata vreme țara vecina nu va implementa masurile cerute de Comisia Europeana. In ultimele 48 de ore, in Romania nu s-a importat niciun kilogram de cereale ucrainene.…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a dat asigurari ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu va interveni pentru a proteja fermierii romani, pana cand Ucraina implementeaza masurile cerute de Comisia Europeana. Ioan Stan a precizat ca atat timp cat aceste masuri nu sunt implementate, Romania nu ...

- Ministrii Agriculturii si Economiei pregatesc la cererea premierului Marcel Ciolacu un ordin comun pentru a prelungi interdictia importului de cereale ucrainene pe o perioada de 30 de zile. Premierul a precizat ca se așteapta o propunere de licentiere a produselor agricole din partea Ucrainei, dupa…

- Impunerea unei interdicții nu este necesara intrucat discuțiile guvernamentale dintre Romania și Ucraina au dus la o ințelegere verbala ca cerealele ucrainene sa nu romana pe teritoriul țarii noastre, a declarat premierul Marcel Ciolacu intr-o declarație de presa facuta luni la sediul PSD.Aceasta decizie…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a invocat joi sprijinul acordat de Romania pentru Republica Moldova și Ucraina in negocierile de vineri cu Comisia Europeana, care au ca miza acceptarea depașirii de catre Romania a deficitului bugetar asumat, scrie presa romana .

- ”De cand Rusia s-a retras din acordul cerealelor, in 17 iulie, fortele rusesti au distrus peste 200.000 de tone de cereale ucrainene, 200.000 de tone fiind estimarea programului World Food. Asta inseamna asigurarea hranei pentru cel putin un milion de oameni”, a afirmat Oleksandr Kubrakov, vineri, la…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…

- Premierul ungar Viktor Orban a exprimat dezacordul fața de planurile Comisiei Europene de a aloca fonduri suplimentare pentru Ucraina și a refuzat sa contribuie cu mai mulți bani la finanțarea costurilor crescute ale serviciului datoriei UE, potrivit unor declarații facute vineri la radioul de stat,…