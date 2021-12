Comisia Europeană menționează necesitatea construirii unei "legături feroviare de mare viteză București - Budapesta până în 2040 În cadrul unui document gândit sa îmbunatațeasca legaturile feroviare europene, Comisia Europeana menționeaza și necesitatea ca pâna în 2040 sa fie gata o legatura feroviara &"de mare viteza&" între București și Budapesta. Între cele doua capitale sunt 850 km și trenurile fac 15 ore, iar despre o legatura de viteza s-a vorbit de mai multe ori în ultimii 15 ani și este foarte departe momentul în care calatoria va dura 7-8 ore. Cel puțin pentru urmatoarele 3-4 decenii nu pare posibila construcția în România a unor linii care sa permita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

