''Comisia urmareste indeaproape si cu ingrijorare evolutiile in desfasurare din Romania. Asa cum am subliniat in mod repetat, lupta contra coruptiei si asigurarea unui sistem judiciar independent si profesionist este de prima importanta. Acest lucru face parte si din rapoartele elaborate de Comisie in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). In acest context, urmarim indeaproape reformele sistemului judiciar si ale Codului Penal din Romania. Vom examina legislatia adoptata si compatibilitatea acesteia cu standardele UE si internationale in domeniu'', a declarat un purtator de cuvant…